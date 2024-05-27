Курс Notcoin злетів на 30% за добу

27 травня 2024 року курс токена Notcoin (NOT) зріс на 30%, за даними CoinGecko, пише incrypted.

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Як змінився курс

На момент написання актив торгується поблизу $0,006499.

Показник ринкової капіталізації Notcoin також зріс. За добу він збільшився з $515 млн до $675 млн.

Актив також є третім у категорії токенів з екосистеми The Open Network. Вище за NOT лише USDT та Toncoin.

Нагадаємо

Notcoin залістили на криптобіржах 16 травня 2024 року. Пізніше користувачі Binance почали скаржитися, що не отримали свої активи, які заздалегідь надіслали із застосунку в Telegram на власні адреси на платформі.