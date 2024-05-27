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27 травня 2024, 13:21

Федерація роботодавців стверджує, що на кожному підприємстві — 10% мобілізованих

На кожному нашому підприємстві — близько 10% мобілізованих співробітників. Про це повідомив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов, передає «Інтерфакс-Україна».

На кожному нашому підприємстві — близько 10% мобілізованих співробітників.
Фото:depositphotos

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«У нас 8 тис. промислових компаній, і в кожній з них — близько 10% або більше ніж 10% на сьогодні мобілізованих», — сказав він на саміті Мінветеранів «Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя» в Києві в понеділок.

Іллічов зазначив, що підприємства працюють над супроводженням мобілізованих людей з першого дня і до повернення їх як ветеранів.

За його словами, оптимальний варіант, коли людина повертається саме на своє робоче місце.

«Ми чітко розуміємо, що нині за дефіциту кадрів, ви всі розумієте ситуацію, найбільший кадровий резерв — це ветерани, які будуть повертатися», — констатував Іллічов.

У цьому контексті він наголосив, що важливо не лише зберегти робоче місце й адаптувати до нього ветерана, а й сформувати нові навички.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
27 травня 2024, 13:30
#
А вони точно повернуться? Коли вже той закон по демобілізації зварганять? Через рік? Через два???
+
+55
Moonlighter
Moonlighter
27 травня 2024, 13:45
#
В маленьких городах и пгт есть предприятия где осталось работать 10%. Остальных мобилизовали, уволились или выехали. Понятно что новых людей находят, я говорю про текучку кадров. Это было до 18 мая. Сейчас в Киеве огромное количество бизнеса столкнулось с этой же проблемой, мужики тупо не хотят рисковать и светится на улице.
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