Уряд України розпочав переговори про п'ятий транш МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко взяв участь онлайн у відкритті місії МВФ щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). Про це йдеться у повідомленні Міністерства.

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Деталі

Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Зустрічі відбуваються у м. Варшава, Республіка Польща, а також в онлайн форматі.

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«Мінфін спільно з командами Нацбанку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, економічного відновлення та поступової євроінтеграції України. Ми вдало пройшли вже три перегляди Програми та розраховуємо на отримання наступного траншу обсягом близько $2,2 млрд США, внаслідок успішного четвертого перегляду, вже у червні», — зазначив під час відкриття місії Марченко.

Нагадаємо

До Державного бюджету України вже надійшли чотири транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $5,4 млрд із $15,6 млрд, які передбачені програмою.

Як писав «Мінфін», нещодавно заступниця міністра фінансів Ольга Зикова заявила, що Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ.

Чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд.

На 2024 рік передбачено ще три транші за підсумками відповідних переглядів програми: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн.