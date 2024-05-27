Головний економіст ЄЦБ заявив про готовність знижувати ставки

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Що говорять у ЄЦБ

«Якщо не буде великих сюрпризів, у цей момент нам достатньо того, що ми бачимо, щоб відмовитися від вищого рівня обмежень», — сказав він.

При цьому ЄЦБ необхідно продовжувати дотримуватися обмежувальної політики цього року, щоб забезпечити подальше уповільнення інфляції та не допустити її «застрягання» вище за цільові 2%, усунення якого буде «дуже проблематичним і, ймовірно, досить болючим», додав Лейн.

За його словами, темпи зниження ставок залежатимуть від статданих, які покажуть, «чи пропорційно, чи безпечно рухатися вниз у межах обмежувальної зони».

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«Все буде нерівно та поступово», — зазначив головний економіст.

«Найкраще цього року вести розмову в руслі того, що нам так само необхідно весь рік проводити обмежувальну політику, — пояснив він. — Але в межах обмежувальної зони можна зробити крок вниз».

Інфляція в єврозоні становить 2,4%. Однією з основних причин її більш швидкого уповільнення, порівняно зі США, Лейн назвав більші збитки для економіки від енергетичної кризи у зв'язку з конфліктом в Україні.

Все це дорого коштує Європі, сказав він.

«Але з погляду цього першого кроку [у зниженні ставок] це ознака того, що грошово-кредитна політика справляється із завданням забезпечення своєчасного уповільнення інфляції, — заявив представник ЄЦБ. — У цьому сенсі ми, мабуть, діємо успішно».

Чергове засідання ЄЦБ відбудеться наступного тижня. Лейн відповідає за підготовку рекомендацій для ради керуючих щодо дій із відсотковими ставками.

Очікування інвесторів

Інвестори очікують, що регулятор знизить ставку за депозитами на 25 базисних пунктів із рекордних 4%, пише FT.