У понеділок на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро додало у купівлі 10 копійок та 15 копійок у продажу.
Курс валют на 27 травня: долар та євро в банках зросли на 15 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 10 копійок, а у продажу 11 копійок. Євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,90−40,45 грн. Євро купують за 43,25 грн, а продають за 43,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,40−40,55, євро — 43,57−43,75 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 40,14−40,18 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,87−44,05 грн/євро.
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