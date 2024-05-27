Українців попередили про нову шахрайську схему щодо грошових виплат

Українців попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники надсилають повідомлення через месенджер про можливість отримати грошові виплати від українських банків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Що відомо про схему

Зазначається, що на месенджери українців надходить розсилка від нібито Ощадбанку або інших українських банків про можливість отримати грошову допомогу.

Представники Ощадбанку попереджають, що таких виплат насправді банк не здійснює.

«Нагадуємо, банк ніколи не запитує інформацію про номер картки, CVV картки. В жодному разі не можна переходити за посиланням у таких повідомленнях і вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів з рахунку», — зазначають в Ощадбанку.

Як наголошують в Мінреінтеграції, у разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень телефонуйте до Контакт-центру Ощадбанку за номером телефону: 0 800 210 800 або до Контакт-центру свого банку.