Парламент Норвегії закріпив право на оплату готівкою

Норвезький парламент, Стортинг, схвалив рішення, яке закріплює для громадян країни право використовувати готівку для оплати товарів і послуг. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на NTB .

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Що відомо

Парламент Норвегії ухвалив поправки до закону про фінансові контракти, які закріпляють право на оплату готівкою і, як заявили в парламенті, «зроблять правила чіткішими, а отже, простішими для розуміння і застосування».

Зміни гарантують, що люди в Норвегії матимуть право платити готівкою.

«Ми повинні зробити так, щоб люди, які вважають цифрові платежі заскладними, могли бути впевненими, що їм заплатять готівкою, коли вони йдуть до магазину», — пояснив норвезький депутат від Партії центру Сігбйорн Г'єлсвік.

Він зауважив, що повномасштабна війна в Європі підтвердила необхідність бути готовим до надзвичайних ситуацій.

«Недарма Норвезький директорат цивільного захисту рекомендує всім мати вдома трохи готівки. Тому сьогоднішнє рішення також є важливим заходом готовності», — додав парламентар.

Минулого року австрійський канцлер Карл Негаммер запропонував закріпити в конституції країни право на використання готівки, яка залишається популярною.