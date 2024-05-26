НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до $684 мільйонів

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Валютні операції НБУ

Згідно з даними, з 20 по 24 травня Нацбанк продав $684,15 млн, що на $193,4 млн менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено $220 тис., що на $240 тис. більше, ніж тижнем раніше.