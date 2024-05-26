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26 травня 2024, 10:25

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до $684 мільйонів

За минулий тиждень (20−24 травня) Національний банк купив $220 тис. на міжбанку, а продав $684,15 млн. Про це відомо зі статистики НБУ.

За минулий тиждень (20−24 травня) Національний банк купив $220 тис.
Фото:depositphotos

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Валютні операції НБУ

Згідно з даними, з 20 по 24 травня Нацбанк продав $684,15 млн, що на $193,4 млн менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено $220 тис., що на $240 тис. більше, ніж тижнем раніше.

Загалом від початку року Нацбанк продав $10,2 млрд, тоді як купив $105,7 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Exba
Exba
26 травня 2024, 10:51
#
«Согласно данным, с 20 по 24 мая Нацбанк продал $684,15 млн, что на $193,4 млн меньше, чем на прошлой неделе. При этом было куплено $220 тыс., что на $240 тыс. больше, чем неделей ранее.» — попутали местами больше / меньше
+
0
Ranet
Ranet
26 травня 2024, 10:51
#
При цьому, було куплено $220 тис., що на $240 тис. більше, ніж тижнем раніше.
😂😂😂
Даже сходил по ссылке, ради любопытства 🤣
На 240 тысяч меньше!😅
+
+15
ux ui
ux ui
26 травня 2024, 11:35
#
Реальный курс минимум 80 грн за доллар. А все эти потуги банды 95 квартала удержать пружину ничем хорошим не закончится
+
0
Prya
Prya
26 травня 2024, 11:52
#
Ракетой в небо закончатся)) Космическая держава все же
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