За минулий тиждень (20−24 травня) Національний банк купив $220 тис. на міжбанку, а продав $684,15 млн. Про це відомо зі статистики НБУ.
26 травня 2024, 10:25
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до $684 мільйонів
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Валютні операції НБУ
Згідно з даними, з 20 по 24 травня Нацбанк продав $684,15 млн, що на $193,4 млн менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено $220 тис., що на $240 тис. більше, ніж тижнем раніше.
Загалом від початку року Нацбанк продав $10,2 млрд, тоді як купив $105,7 млн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
😂😂😂
Даже сходил по ссылке, ради любопытства 🤣
На 240 тысяч меньше!😅