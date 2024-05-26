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26 травня 2024, 13:11

Дивіденди найбільших компаній світу склали рекордні $339 млрд

Сукупний обсяг дивідендів, виплачених найбільшими компаніями світу, у першому кварталі становив рекордні $339,2 млрд, що на 2,4% перевищило показник за аналогічний період минулого року, йдеться у дослідженні британської Janus Henderson Investors.

Сукупний обсяг дивідендів, виплачених найбільшими компаніями світу, у першому кварталі становив рекордні $339,2 млрд, що на 2,4% перевищило показник за аналогічний період минулого року, йдеться у дослідженні британської Janus Henderson Investors.
Фото:depositphotos

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Хто лідирує

Лідерами зростання виступили американські компанії, які мають достатньо коштів і готові роздати частину з них акціонерам. У січні-березні їхні дивідендні виплати збільшилися на 7% — до $164,3 млрд, що також є історичним максимумом.

До них увійшли Microsoft Corp., Apple Inc., JPMorgan Chase & Co., Chevron Corp., Johnson & Johnson та Verizon Communications. Крім того, Costco Wholesale виплатила у січні спеціальні дивіденди на загальну суму близько $6,7 млрд ($15 на акцію) на додаток до своїх регулярних виплат.

До тих, хто стабільно повертає гроші акціонерам, приєдналися нові компанії, такі як Meta і телекомунікаційна T-Mobile. Крім цього, Walt Disney Co., яка призупинила виплату дивідендів у 2020 році в розпал пандемії COVID-19, оголосила про відновлення виплат піврічних дивідендів.

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«Зростання дивідендів у США залишається виключно стійким, оскільки компанії прагнуть знайти баланс між капзатратами, потребами у фінансуванні та виплатами акціонерам за допомогою дивідендів та buyback в умовах більш високих процентних ставок», — зазначає Ембер Мілам з Janus Henderson.

Європейські фармацевтичні гіганти Novartis і Roche стали найбільшими платниками дивідендів у світі в січні-березні з показниками $8,6 млрд і $7,6 млрд відповідно. При цьому Microsoft і Apple, які виплатили найбільше дивідендів за 2023 рік, опустилися на четверте та восьме місця відповідно.

Китайська компанія Alibaba дебютувала в рейтингу Janus Henderson, виплативши трохи менше ніж $2,6 млрд і посівши 20 місце, повідомляє MarketWatch.

Експерти прогнозують, що за підсумками 2024 року сумарний обсяг виплачених у світі дивідендів зросте на 5% — до рекордних $1,72 трлн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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