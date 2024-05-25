Криптобіржа OKX відкликала заявку на роботу в Гонконгу

Третя за обсягом торгів криптовалютна біржа OKX відкликала заявку на роботу в Гонконгу та обіцяє припинити надавати послуги торгівлі віртуальними активами місцевим жителям до 31 травня.

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Що відомо

Адміністрація біржі повідомила користувачів із Гонконгу, що через зміну бізнес-стратегії в регіоні було ухвалено рішення відкликати заявку на отримання ліцензії постачальника послуг віртуальних активів (VASP).

Відповідно до озвученого плану, після 31 травня клієнтам OKX будуть доступні лише операції з виведення коштів.

Команда біржі рекомендувала всім користувачам із Гонконгу вивести всі активи з рахунків до 31 серпня 2024 року. Оголошено, що після цієї дати прямі трансакції переказу або виведення коштів будуть неможливими.

У лютому рішення відкликати заявку на отримання ліцензії постачальника послуг віртуальних активів у Гонконгу ухвалила зареєстрована на Сейшельських островах криптовалютна біржа HTX.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що криптовалютна біржа OKX офіційно розпочала роботу в Австралії. У компанії заявили, що це добрий ринок із «прозорою нормативною базою».

OKX Australia підтримує 85 криптоактивів та 170 спотових пар, згідно з офіційним пресрелізом. Вона пропонує послуги з торгівлі та обміну криптовалютами.