Ексголову ДФС Насірова звільнили з-під арешту. За нього внесли 55 млн грн застави

24 травня за ексголову ДФС України Романа Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Як відомо, на підозрюваного покладено низку процесуальних обов'язків. У тому числі він має здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Насіров перебував під вартою з 31 жовтня 2022 року.

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