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25 травня 2024, 12:22

Ексголову ДФС Насірова звільнили з-під арешту. За нього внесли 55 млн грн застави

24 травня за ексголову ДФС України Романа Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

24 травня за ексголову ДФС України Романа Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.
Фото: Центр протидії корупції

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Як відомо, на підозрюваного покладено низку процесуальних обов'язків. У тому числі він має здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Насіров перебував під вартою з 31 жовтня 2022 року.

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Нагадаємо

Дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 — 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
Exba
Exba
25 травня 2024, 13:37
#
Эээ… А сколько следствие может длиться? Полтора года в СИЗО, до этого хрен знает сколько времени с браслетиком под одеялком. Где эффективность следственных действий?
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0
financialGenius
financialGenius
25 травня 2024, 14:49
#
Нужно немного времени на осознание суммы которой прийдется поделится и на то что бы договориться … ничего с ним не будет , за кражу в магазине больше дают)
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0
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
25 травня 2024, 15:13
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Нормально получил 722 млн грн., а выпустили за 52 млн. нормальная математика в судах… сколько заплатил за такое решение интересно и сколько поделился со следаками?
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0
bonv
bonv
25 травня 2024, 16:12
#
Загалом це найпопулярніша схема нині, якою користуються топкорупціонери — чекати зменшення застави до рівня, який «по кишені», аби потім вийти і компенсувати «витрати» награбованим.
У руках президента Зеленського зосереджена вся повнота влада. Тому саме він і несе повну відповідальність за все, що відбувається в країні.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
25 травня 2024, 16:13
#
Випустили щоб купив нову ковдру бо та зелена вже завонялася.
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