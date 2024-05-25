24 травня за ексголову ДФС України Романа Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО. Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Ексголову ДФС Насірова звільнили з-під арешту. За нього внесли 55 млн грн застави
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Як відомо, на підозрюваного покладено низку процесуальних обов'язків. У тому числі він має здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Насіров перебував під вартою з 31 жовтня 2022 року.
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Нагадаємо
Дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 — 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.
Коментарі - 5
У руках президента Зеленського зосереджена вся повнота влада. Тому саме він і несе повну відповідальність за все, що відбувається в країні.