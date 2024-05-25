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25 травня 2024, 10:04

Російським банкам закрили більш ніж половину рахунків у доларах та євро по всьому світу

Російська економіка продовжує втрачати фінансові зв'язки зі світом та можливості проводити операції в основних глобальних валютах. Про це пише The Moscow Times.

Російська економіка продовжує втрачати фінансові зв'язки зі світом та можливості проводити операції в основних глобальних валютах.
Фото:depositphotos

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Деталі

З початку 2022 року кількість грошових кореспондентських рахунків банків росії в доларах США і євро скоротилося на 55%.

Процес, який почався з першою хвилею західних санкцій, що відрізала від системи SWIFT найбільші російські держбанки, не вщухає, визнає регулятор: за період з жовтня 2023 по квітень 2024-го кредитним організаціям росії закрили ще 17% коррахунків.

«У звітний період продовжилася тенденція скорочення кореспондентських зв'язків у токсичних валютах з банками-нерезидентами», — пише ЦБ, додаючи, що країни, які кремль називає «дружніми», також не поспішають наводити фінансові мости з москвою.

Позитивна динаміка кореспондентських відносин у валютах «дружніх» країн сповільнилася у зв'язку з санкціями, ухваленими США у грудні 2023 року та ускладнили взаємодію російських банків із закордонними партнерами, йдеться в огляді.

Йдеться про нові повноваження американського Мінфіну, який відтепер може вводити санкції, аж до відключення доларових розрахунків проти будь-яких банків світу, які сприяють російському ВПК. Загроза включення до «чорних списків» вже змусила банкірів у Туреччині, ОАЕ та Китаї блокувати платежі на адресу російських компаній.

В результаті постачання до росії імпортних продуктів почали скорочуватися — на 18%, за даними ЦБ росії на травень. Китай — ключовий торговельний партнер кремля, що забезпечує половину всього імпорту в росії, — зрізав поставки майже на 15%, імпорт турецьких продуктів впав на третину.

Російські експортери продовжують продавати на ринку валюту, дотримуючись президентського указу: у березні вони «викинули» на ринок $13 млрд, у квітні $13,2 млрд. У порівнянні з початком року продаж навіть зріс, вказує ЦБ: у січні та лютому це було $11, 7 млрд на місяць.

Однак валютний виторг все частіше «зависає» за кордоном через відмову банків обробляти платежі, випливає зі статистики регулятора: за січень-квітень іноземні активи російських компаній підскочили на $33,2 млрд. Це сталося, зокрема через «лаги в розрахунках із зовнішньоекономічної діяльності», зазначав ЦБ, звітуючи за платіжним балансом економіки в травні. Пік проблем припав на березень, коли за кордоном «застрягли» $15,5 млрд.

Валюти в росії дедалі меншає, і це стосується навіть юанів, визнає центробанк: з грудня, коли платежі зіткнулися з проблемами, у російських банків спостерігається зниження ліквідних активів у китайській валюті. У результаті банки, які минулого року були «донорами», забезпечуючи юанями «колег», зіткнулися з необхідністю шукати китайську валюту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
25 травня 2024, 10:46
#
А другу половину?
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