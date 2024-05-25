США виділили Україні ще один пакет військової допомоги у війні з рф. Розмір оголошеного пакета становить $275 млн. Про це йдеться у повідомленні Міноборони США.
25 травня 2024, 8:00
США виділили пакет допомоги Україні на майже $300 млн
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
«Цей пакет, який є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити наступ Росії під Харковом, оцінюється у $275 мільйонів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою», — йдеться в заяві американського міністерства.
Читайте: США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів. Що до нього входить
Що увійшло до пакету військової допомоги
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 60-мм мінометні міни;
- ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;
- боєприпаси для підриву;
- протитанкові міни;
- тактичні автомобілі для евакуації техніки;
- каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Нагадаємо
Це вже п'ятий пакет допомоги, який США виділили Україні після отримання нового фінансування від Конгресу.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі