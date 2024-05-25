США виділили пакет допомоги Україні на майже $300 млн

Що відомо

«Цей пакет, який є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити наступ Росії під Харковом, оцінюється у $275 мільйонів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою», — йдеться в заяві американського міністерства.

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Що увійшло до пакету військової допомоги

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

60-мм мінометні міни;

ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;

боєприпаси для підриву;

протитанкові міни;

тактичні автомобілі для евакуації техніки;

каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо

Це вже п'ятий пакет допомоги, який США виділили Україні після отримання нового фінансування від Конгресу.