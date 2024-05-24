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24 травня 2024, 18:33

Криптобіржа FTX провела аукціон з продажу Solana — Bloomberg

Збанкрутіла американська криптовалютна біржа FTX завершила аукціон із продажу токенів Solana великим компаніям і фондам зі значною знижкою на суму $2,6 млрд. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Збанкрутіла американська криптовалютна біржа FTX завершила аукціон із продажу токенів Solana великим компаніям і фондам зі значною знижкою на суму $2,6 млрд.
Фото: hashtelegraph.com

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За словами двох людей, знайомих із ситуацією, які побажали залишитися невідомими, оскільки результати аукціону не є публічними, компанія Figure заплатила близько $80 млн за блок із 800 000 монет Solana.

Одна особа додала, що Figure заплатила приблизно $102 за одну монету, що значно дешевше, ніж на ринку. Наразі ціна Solana становить близько $167. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Pantera Capital також купила токени на останньому аукціоні, за словами двох людей, знайомих із ситуацією, які відмовилися сказати, яку ціну заплатила фірма.

Варто зазначити, що криптовалютна біржа FTX є одним із найбільших ходлерів Solana. У березні вона утримувала близько 41,1 млн SOL.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що криптобіржа FTX поверне гроші майже всім клієнтам.

Наприкінці квітня FTX провела розпродаж Solana нижче за ринкову ціну. Компанія реалізувала 1,8 млн SOL за курсом близько $100.

За підсумками попереднього аукціону адміністратори біржі продали монети на $1,9 млрд з дисконтом у 62% (25−30 млн SOL по $64), викликавши обурення у кредиторів.

План передбачає повну виплату всім недержавним кредиторам на основі вартості їх вимог, визначеної судом, а також угоду про субординацію з державними кредиторами, яка дозволить сплачувати борг за ставкою 9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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