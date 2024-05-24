Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну у квітні. Обсяг становив $1,126 млрд. Це на 32% більше, ніж у березні ($855 млн). Про це свідчать дані НБУ.
24 травня 2024, 13:43
Банки збільшили ввезення валюти: попит на євро зріс
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При цьому банки ввезли за квітень $661 млн доларів. Обсяг готівкових євро зріс у два рази — з $232 млн до $462 млн в еквіваленті.
За квітень з України вивезли валюти на $153 млн.
Джерело: Мінфін
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