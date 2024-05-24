Курс валют на 24 травня: долар та євро продовжують зростати

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 1 копійку, а у продажу 3 копійки. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,80−40,25 грн. Євро купують за 43,10 грн, а продають за 43,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,15−40,27, євро — 43,57−43,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,98−40,02 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,24−43,27 грн/євро.

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