У Пенсійному фонді розповіли, як подати запит на підготовку паперових документів онлайн

Українці можуть в онлайн подати запит до Пенсійного фонду на виготовлення паперових документів. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Які документи можна замовити

Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду можна подати заяву — запит на підготовку наступних паперових документів:

виписки із системи персоніфікованого обліку (для застрахованих осіб);

виписки із пенсійної справи (для пенсіонерів);

виписки про стан розрахунків із ПФУ (для страхувальників).

Як це зробити

Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ.

Увійдіть в особистий кабінет, авторизувавшись будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису; через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою «Дія.Підпис».

На панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть категорію «Запит на підготовку паперових документів».

У вікні, що відкриється, заповніть усі обов’язкові поля, за потреби додайте скан-копії потрібних документів та натисніть кнопку «Відправити до ПФУ».

Переглянути інформацію про звернення та його статус можна в розділі «Мої звернення».

Після опрацювання звернення в зазначений у запиті спосіб (поштою чи електронною поштою) надійде повідомлення про виготовлення паперового документа та про те, коли і де його можна отримати.

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