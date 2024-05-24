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24 травня 2024, 8:48

У Пенсійному фонді розповіли, як подати запит на підготовку паперових документів онлайн

Українці можуть в онлайн подати запит до Пенсійного фонду на виготовлення паперових документів. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Українці можуть в онлайн подати запит до Пенсійного фонду на виготовлення паперових документів.
Фото: solonkivska-gromada.gov.ua

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Які документи можна замовити

Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду можна подати заяву — запит на підготовку наступних паперових документів:

  • виписки із системи персоніфікованого обліку (для застрахованих осіб);
  • виписки із пенсійної справи (для пенсіонерів);
  • виписки про стан розрахунків із ПФУ (для страхувальників).

Як це зробити

  • Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ.
  • Увійдіть в особистий кабінет, авторизувавшись будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису; через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою «Дія.Підпис».
  • На панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть категорію «Запит на підготовку паперових документів».
  • У вікні, що відкриється, заповніть усі обов’язкові поля, за потреби додайте скан-копії потрібних документів та натисніть кнопку «Відправити до ПФУ».

Переглянути інформацію про звернення та його статус можна в розділі «Мої звернення».

Після опрацювання звернення в зазначений у запиті спосіб (поштою чи електронною поштою) надійде повідомлення про виготовлення паперового документа та про те, коли і де його можна отримати.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українці можуть «купити» страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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