Українці можуть в онлайн подати запит до Пенсійного фонду на виготовлення паперових документів. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
24 травня 2024, 8:48
У Пенсійному фонді розповіли, як подати запит на підготовку паперових документів онлайн
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Які документи можна замовити
Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду можна подати заяву — запит на підготовку наступних паперових документів:
- виписки із системи персоніфікованого обліку (для застрахованих осіб);
- виписки із пенсійної справи (для пенсіонерів);
- виписки про стан розрахунків із ПФУ (для страхувальників).
Як це зробити
- Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ.
- Увійдіть в особистий кабінет, авторизувавшись будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису; через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою «Дія.Підпис».
- На панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть категорію «Запит на підготовку паперових документів».
- У вікні, що відкриється, заповніть усі обов’язкові поля, за потреби додайте скан-копії потрібних документів та натисніть кнопку «Відправити до ПФУ».
Переглянути інформацію про звернення та його статус можна в розділі «Мої звернення».
Після опрацювання звернення в зазначений у запиті спосіб (поштою чи електронною поштою) надійде повідомлення про виготовлення паперового документа та про те, коли і де його можна отримати.
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Джерело: Мінфін
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