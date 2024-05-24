Національний банк України встановив на 24 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,9205 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 10 копійок.
24 травня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 10 копійок
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
НБУ на 24 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,31 грн. Європейська валюта подорожчала на 20 копійок.
«Мінфін Валюта» — безкоштовна мобільна програма, в якій доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі