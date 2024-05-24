Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 10 копійок

Національний банк України встановив на 24 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,9205 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 10 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 24 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,31 грн. Європейська валюта подорожчала на 20 копійок.

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