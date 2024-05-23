Національний банк України встановив на 23 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,825 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.
23 травня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на копійку
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
НБУ на 23 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,11 грн. Європейська валюта подешевшала на 15 копійок.
«Мінфін Валюта» — безкоштовна мобільна програма, в якій доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 1