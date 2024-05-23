У росії дозволили конфісковувати майно США у відповідь на вилучення активів

Російський диктатор Володимир Путін дозволив конфісковувати майно США, американських громадян, резидентів, компаній, що працюють переважно на американському ринку, і компаній, що їм належать, для виплати компенсацій за конфісковані російські активи. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на відповідний указ.

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Указ дозволяє російським компаніям і приватним особам звертатися в російські суди з вимогою визнавати необґрунтованим вилучення майна за рішенням судів або державних органів у США.

Так, якщо російський суд визнав, що конфіскація була необґрунтованою, спеціальна урядова комісія має запропонувати для компенсації активи, пов'язані зі США, і знайдені на території рф.

Указ Путіна дозволяє заарештовувати нерухомість, цінні папери, частки в російських компаніях, майнові права, які належать США або американським резидентам і громадянам, на території росії.

У документі заявляється, що він складений у зв'язку з «недружніми та суперечливими міжнародному праву» діями США проти росії та російського Центробанку.