Курс валют на вечір 23 травня: на міжбанку долар та євро різко пішли вгору

До закриття міжбанку курс долара зріс на 16 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та на 21 копійку у продажу.

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Валюта Відкриття 23 травня Закриття 23 травня Зміни долар 39,82/39,86 39,98/40,02 16/16 євро 43,12/43,14 43,32/43,35 20/21

Ситуація на міжбанку

За даними фінансового аналітика «Мінфіну» Олексія Козирєва, сьогодні курс долара на міжбанку у певні моменти перевищував психологічний поріг у 40 гривень.

Частина угод під час продажу долара проходила за рівнем 40−40,05 гривень за долар.

НБУ досить активно «боровся» з таким зростанням котирувань і був присутнім на ринку з інтервенціями із продажу долара практично всю активну фазу торгів.

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На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,75−40,15 грн. Євро купують за 43,10 грн, а продають за 43,65 грн.

В обмінниках долар торгується за 40,14−40,24, євро — 43,55−43,72 грн.

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