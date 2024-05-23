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23 травня 2024, 17:10

Міністр фінансів: Бюджетний розрив через військові видатки становить $5 млрд

Податкова потреба видатків військового характеру у держбюджеті-2024 оцінюється у $5 млрд, що за нинішнім курсом складає близько 200 млрд грн, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі подкасту «Що з економікою» на «Громадському радіо».

Податкова потреба видатків військового характеру у держбюджеті-2024 оцінюється у $5 млрд, що за нинішнім курсом складає близько 200 млрд грн, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі подкасту «Що з економікою» на «Громадському радіо».►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗа словами міністра фінансів, виділення бюджетної допомоги США покрило видатки соціально-гуманітарного спрямування України у 2024 році, проте, залишилася проблема із мілітарними видатками.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За словами міністра фінансів, виділення бюджетної допомоги США покрило видатки соціально-гуманітарного спрямування України у 2024 році, проте, залишилася проблема із мілітарними видатками.

Міністр пояснив, що у звʼязку із тим, що за останні пів року Україна мінімально отримувала допомогу від партнерів, бюджет зазнав додаткових видатків військового характеру.

«Наразі, я думаю, що можна говорити про цифру приблизно $5 млрд… Ми думаємо, як його (дефіцит) перекриватимемо вже найближчим часом», — сказав він.

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Міністр фінансів нагадав, що видатки військового характеру Україна має перекривати самостійно.

На запитання щодо можливого збільшення податків Марченко не дав конкретної відповіді, зазначивши, що це питання вирішуватиметься найближчим часом.

«Треба спочатку правильно прорахувати, — сказав очільник Мінфіну. — Тут немає одного магічного рішення, наприклад підвищити військовий збір».

Джерело: Мінфін
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