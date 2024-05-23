Міністр фінансів: Бюджетний розрив через військові видатки становить $5 млрд

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За словами міністра фінансів, виділення бюджетної допомоги США покрило видатки соціально-гуманітарного спрямування України у 2024 році, проте, залишилася проблема із мілітарними видатками.

Міністр пояснив, що у звʼязку із тим, що за останні пів року Україна мінімально отримувала допомогу від партнерів, бюджет зазнав додаткових видатків військового характеру.

«Наразі, я думаю, що можна говорити про цифру приблизно $5 млрд… Ми думаємо, як його (дефіцит) перекриватимемо вже найближчим часом», — сказав він.

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Міністр фінансів нагадав, що видатки військового характеру Україна має перекривати самостійно.

На запитання щодо можливого збільшення податків Марченко не дав конкретної відповіді, зазначивши, що це питання вирішуватиметься найближчим часом.

«Треба спочатку правильно прорахувати, — сказав очільник Мінфіну. — Тут немає одного магічного рішення, наприклад підвищити військовий збір».