SIPRI: Витрати на оборону у світі б'ють рекорди

Це було найрізкіше річне зростання з 2009 р. 10 найбільших витрат у 2023 р. очолювали Сполучені Штати, Китай і росія — усі вони збільшили свої військові витрати.

Україна стала восьмою за обсягом витрат у 2023 році після зростання їх на 51% до 64,8 млрд доларів . В результаті військовий тягар України склав 37% і склав 58% від загальних державних видатків.

Військові витрати України у 2023 році становили 59% від російських. Однак Україна також отримала щонайменше 35 млрд доларів військової допомоги протягом року, у тому числі 25,4 млрд доларів від США. У сукупності ця допомога та власні військові витрати України були еквівалентними приблизно 91% російських витрат.

Витрати рф

Військові витрати росії збільшилися на 24% і, за оцінками, становитимуть 109 мільярдів доларів у 2023 році, що на 57% більше, ніж у 2014 році, коли росія анексувала Крим. У 2023 році військові витрати росії склали 16% від загальних державних витрат, а її військовий тягар (частка військових витрат у валовому внутрішньому продукті, ВВП) становив 5,9%.

Витрати членів НАТО

У 2023 році на 31 члена НАТО припадало 1341 млрд доларів, що становить 55% світових військових витрат. Військові витрати США зросли на 2,3% і досягли 916 млрд доларів у 2023 році, що становить 68% від загальних військових витрат НАТО.

У цьому році більшість європейських членів НАТО збільшили свої військові витрати. Їхня сукупна частка в загальному обсязі НАТО склала 28%, що є найвищим показником за десятиліття. 4%, що залишилися, припали на Канаду і Туреччину.

Через десятиліття після того, як члени НАТО офіційно взяли на себе зобов'язання виділяти на збройні сили 2 відсотки ВВП, 11 із 31 члена НАТО досягли або перевищили цей рівень у 2023 році — найбільше з моменту прийняття зобов'язання.

Ще одна мета — спрямовувати не менше 20% військових витрат на «витрати на обладнання» — була досягнута 28 членами НАТО у 2023 році порівняно з 7% у 2014 році.

Витрати Китаю та Японії

Китай, друга у світі держава, яка витрачає на військові витрати, виділив приблизно 296 мільярдів доларів США на військові потреби у 2023 році, що на 6% більше, ніж у 2022 році. Це було 29-е поспіль зростання військових витрат Китаю в порівнянні з минулим роком. На Китай припадає половина загальних військових витрат у регіоні Азії та Океанії. Декілька сусідів Китаю пов'язали збільшення власних витрат із зростанням військових витрат Китаю.

У 2023 році Японія виділила на свою армію 50,2 мільярда доларів, що на 11% більше, ніж у 2022 році. Військові витрати Тайваню також зросли на 11% у 2023 році, досягнувши 16,6 мільярда доларів.

Витрати Ізраїлю

Орієнтовні військові витрати на Близькому Сході зросли на 9,0 відсотка до 200 мільярдів доларів у 2023 році. Це був найвищий річний темп зростання в регіоні за останнє десятиліття.

Військові витрати Ізраїлю — другий за величиною в регіоні після Саудівської Аравії — зросли на 24% до 27,5 мільярдів доларів у 2023 році. Збільшення витрат було в основному спричинене широкомасштабним наступом Ізраїлю в Газі у відповідь на атаку на південь Ізраїлю ХАМАСом у жовтні 2023 року.