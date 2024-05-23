Норвегія заборонила в’їзд російським туристам

Норвезький уряд заборонив громадянам росії відвідувати країну з туристичною та іншою «несуттєвою» метою. В'їзд для таких осіб буде закритий із 29 травня. Про це повідомили на сайті уряду країни, передає The Moscow Times.

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Що відомо

Винятки передбачені для росіян, які їдуть до близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), а також направляються з метою роботи або навчання в Норвегію чи іншу країну Шенгенської зони.



Обмеження на в'їзд до скандинавської країни поширюватиметься як на тих, хто має візи, видані Норвегією до весни 2022 року, так і на власників віз, виданих іншими країнами Шенгенської угоди.



У норвезькому уряді наголошують, що це рішення пов'язане з бажанням країни підтримати союзників та партнерів, які раніше запровадили обмеження через війну росії проти України.

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Норвегія не входить до складу Європейського Союзу, але дотримується більшості санкцій, запроваджених проти росії у зв'язку з війною в Україні. Ще у перші місяці після повномасштабного вторгнення рф у 2022 році країна перестала видавати росіянам туристичні візи.