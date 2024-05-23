Інфляція змусила ЄС підвищити ціни на шенгенські візи. Як зміниться вартість

Європейський Союз остаточно схвалив рішення про підвищення цін на шенгенські візи, яке набуде чинності з 11 червня. Відповідне рішення 22 травня опублікували в Офіційному журналі ЄС, повідомляє «Європейська правда».

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Як зміниться вартість

Згідно з ухваленою ще 14 березня пропозицією Європейської комісії, вартість шенгенської візи для дорослих збільшиться з 80 до 90 євро, а для дітей віком від шести до 12 років — із 40 до 45 євро.

В окремих випадках вартість візи може становити 135 або 180 євро, якщо до країни застосовується спецпроцедура за статтею 25а (2) Візового кодексу ЄС.

Рішення набуває чинності на дванадцятий день після опублікування в Офіційному журналі ЄС, тобто з 11 червня.

Нагадаємо

України підвищення цін не стосується, тому що на неї поширюється дія безвізового режиму з Європейським Союзом.