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23 травня 2024, 12:54

Наглядова рада Укрексімбанку обрала трьох кандидатів до складу правління банку

В результаті відкритого відбору та після погодження Нацбанком до складу Правління приєднаються три висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи у банківській сфері.

В результаті відкритого відбору та після погодження Нацбанком до складу Правління приєднаються три висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи у банківській сфері.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиХто приєднаєтьсяПавел Гашковець обраний переможцем конкурсу на посаду члена Правління з питань організації роботи з проблемними активами.
Фото:wikipedia.org

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто приєднається

Павел Гашковець обраний переможцем конкурсу на посаду члена Правління з питань організації роботи з проблемними активами. Він має понад 25 років керівного досвіду у банках України, Австрії, Італії, Казахстану і Чехії.

Максим Земляний визначений переможцем конкурсу на посаду члена Правління з питань операційної діяльності.

До цього призначення Максим обіймав керівні посади у банківській сфері в Україні понад 20 років, має практичний досвід забезпечення стійкості роботи банків у період повномасштабного вторгнення.

Світлана Агєєва стала переможницею конкурсного відбору на посаду члена Правління з питань фінансів Банку. Світлана досвідчена фахівчиня у сфері фінансового планування та аналізу. Експертиза Світлани включає більш ніж 10-річну роботу на посаді фінансової директорки в українських та європейських банках.

Павел Гашковець, Максим Земляний та Світлана Агєєва розпочнуть роботу на відповідних посадах після погодження їх кандидатур Національним Банком України.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Наглядова рада державного Укрексімбанку 3 травня за результатами конкурсного відбору обрала Віктора Пономаренка переможцем конкурсу на посаду голови правління банку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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