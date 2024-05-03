Наглядова рада державного Укрексімбанку 3 травня за результатами конкурсного відбору обрала Віктора Пономаренка переможцем конкурсу на посаду голови правління банку. Про це повідомляє пресслужба банку.
Укрексімбанк обрав нового голову правління
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Пономаренко розпочне роботу на посаді голови правління після погодження його кандидатури Національним банком.
Віктор Пономаренко
Віктор Пономаренко працює у банківській сфері понад 27 років, двадцять з яких — ПроКредитБанку, що є частиною міжнародної фінансової холдингової компанії.
ProCredit Holding (Німеччина). З 2012 року Віктор Пономаренко обіймав посаду голови правління ПроКредитБанку.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у березні 2024 року Укрексімбанк оголосив конкурсний відбір на посаду голови правління банку.
З березня 2022 року головою правління Укрексімбанку був Сергій Єрмаков. До цього, з жовтня 2021 року, після скандалу з нападом на журналістів «Схем» під час запису інтерв'ю із тодішнім головою правління банку Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті, Єрмаков виконував обов'язки голови правління.
Коментарі - 1