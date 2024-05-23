Прибутковість держбондів єврозони зростає після релізу щодо британської інфляції

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Прибутковість облігацій країн

Прибутковість 10-річних облігацій Німеччини, орієнтира для країн єврозони, зросла на 3,9 базисного пункту до 2,55%, відвідавши ненадовго пік трьох тижнів.

Споживчі ціни у Великій Британії у квітні зросли на 2,3% у річному обчисленні, сповільнившись порівняно з березневим показником у 3,2%. Інфляція у сфері послуг не змінилася, хоч у березні показувала невелике уповільнення.

Ринки вважають, що зниження ставки Європейським центральним банком у червні практично не викликає сумнівів, проте подальші кроки незрозумілі, тому інвестори звертають увагу на показники інфляції як у Європі, так і по всьому світу.

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Прибутковість 10-річних облігацій Італії зросла на 3,9 базисного пункту до 3,84%, а розрив між італійськими та німецькими облігаціями збільшився на 0,6 б.п. до 129 б.п.

Прибутковість дворічних облігацій Німеччини, яка чутливіша до очікувань навколо ставки Європейського центрального банку, зросла на 3 базисних пункти і склала 3,02%.