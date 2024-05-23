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23 травня 2024, 8:48

Перша тисяча: Кількість резидентів Дія.City зросла

До спеціального податкового режиму для ІТ-галузі Дія.City вже приєдналася 1000 компаній. Про це повідомила керівниця проєктного офісу Дія.City Наталя Денікеєва.

До спеціального податкового режиму для ІТ-галузі Дія.
Фото:ukrinform.ua

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Деталі

«Для нас Дія.City це вже давно не про низькі податки. Це про системну підтримку ІТ-індустрії, синергію держави та бізнесу. Це про вибір України йти шляхом успішних високотехнологічних країн», — зазначила Денікеєва.

Вона додала, що команда проєкту продовжує працювати, щоб резидентство в Дія.City для ІТ-компаній було базою, а на український ринок заходили потужні світові гравці.

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Що таке Дія.City

Дія.City — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів Дія.City.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам Дія.City не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів Дія.City, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови Дія.City залишаються незмінними.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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