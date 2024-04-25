Дія.City стане доступнішим для стартапів: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який розробили для забезпечення належного функціонування правового режиму Дія.City та адаптації його до умов воєнного стану в Україні.

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«За» законопроєкт. проголосувало 230 народних депутатів.

Що відомо

«Навіть найменші технологічні компанії зможуть ставати резидентами Дія.City. Для них будуть доступні найкращі в Європі податкові ставки та всі інструменти для масштабування й залучення інвестицій.

Ще важлива норма законопроєкту про «російський слід» у компаніях. Після ухвалення законопроєкту компанії, у структурі власності яких є резиденти рф, не зможуть бути резидентами Дія.City. Незалежно від того, де вони зараз живуть. Дякую депутатам за підтримку", — написав міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.