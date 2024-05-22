Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 14 копійок

Національний банк України встановив на 22 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,8052 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 14 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 22 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,26 грн. Європейська валюта подорожчала на 18 копійок.

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