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22 квітня 2024, 12:35

Фонд держмайна отримав 49% мережі АЗС Shell

В управління Фонду держмайна перейшли активи мережі АЗС Shell в Україні. Йдеться про 49% частки ТОВ «Альянс Холдинг», яке керує автозаправною компанією і належало росіянину Едуарду Худайнатову. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

В управління Фонду держмайна перейшли активи мережі АЗС Shell в Україні.

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Крім того, ФДМУ передано 100% частки в ТОВ «Нафтова компанія «Альянс-Україна», що володіє нафтобазою й нерухомістю.

Худайнатов, колишній топменеджер російської державної компанії «Роснєфть», — власник «Незалежної нафтогазової компанії». У червні 2022 року він потрапив під санкції Євросоюзу, а у жовтні — України.

Як відомо, цього року Вищий антикорупційний суд України постановив стягнути його корпоративні права в українських компаніях в дохід держави.

Мережа АЗС Shell налічує 132 станції у 20 областях України, з яких функціонують 118. Наразі в компанії працює близько 1 600 осіб.

Джерело: Мінфін
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