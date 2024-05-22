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22 травня 2024, 18:34

Укрзалізниця підвищила вартість постільної білизни для пасажирів

Укрзалізниця відсьогодні, 22 травня, змінює вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Вперше за 5 років її буде проіндексовано. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрзалізниця відсьогодні, 22 травня, змінює вартість постільної білизни у пасажирських поїздах.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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Скільки тепер коштує постільна білизна

Постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ — 120 грн (замість 60 грн).

В компанії зазначили, що перед зміною вартості послуги Укрзалізниця замінила постільну білизну у поїздах.

Також до кінця червня компанія завершить заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

«Крім того, перед закупівлею нових комплектів Укрзалізниця провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Укрзалізниця запустила в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Вячеслав Филиев
Вячеслав Филиев
22 травня 2024, 18:50
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Вопрос для тех, кому надо немного экономить — а старые комплекты за «полцены» нельзя оставить???
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