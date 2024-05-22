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22 травня 2024, 14:45

Стало відомо, коли Україна отримає перші виплати із доходів від російських активів

Рішення Ради ЄС про використання прибутків із заморожених російських активів на користь України набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС, а перший платіж Україна може отримати у липні цього року. Про це 21 травня повідомила пресслужба Єврокомісії, пише Forbes.ua.

Рішення Ради ЄС про використання прибутків із заморожених російських активів на користь України набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС, а перший платіж Україна може отримати у липні цього року.
Фото:depositphotos

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Що відомо

На тлі багатомільярдних бюджетних витрат на оборону та відновлення, Україна може розраховувати на приблизно 2,5−3 млрд євро на рік. Водночас США та союзники розглядають можливість кредиту до $50 млрд під заставу прибутків із заморожених активів рф.

Єврокомісія уточнила, що рішення Ради ЄС набуде чинності після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.

Кошти будуть доступні для підтримки України з липня 2024 року, з виплатами раз на два роки.

«ЄС вибрав шлях, який є юридично обґрунтованим і гнучким, щоб підтримка могла бути адаптована до найнагальніших потреб України. Швидкість, як і раніше, має велике значення, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж було здійснено вже в липні», — заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Читайте: ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС. Бельгійський депозитарій Euroclear тримає близько 190 млрд євро, що належать російському центробанку. У 2023 році вони принесли приблизно 4,4 млрд євро.

Рада ЄС 21 травня затвердила план про використання доходів від заморожених активів Центрального банку рф на користь України.

Джерело: Мінфін
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