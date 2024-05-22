Стало відомо, коли Україна отримає перші виплати із доходів від російських активів

Рішення Ради ЄС про використання прибутків із заморожених російських активів на користь України набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС, а перший платіж Україна може отримати у липні цього року. Про це 21 травня повідомила пресслужба Єврокомісії, пише Forbes.ua.

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Що відомо

На тлі багатомільярдних бюджетних витрат на оборону та відновлення, Україна може розраховувати на приблизно 2,5−3 млрд євро на рік. Водночас США та союзники розглядають можливість кредиту до $50 млрд під заставу прибутків із заморожених активів рф.

Єврокомісія уточнила, що рішення Ради ЄС набуде чинності після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.

Кошти будуть доступні для підтримки України з липня 2024 року, з виплатами раз на два роки.

«ЄС вибрав шлях, який є юридично обґрунтованим і гнучким, щоб підтримка могла бути адаптована до найнагальніших потреб України. Швидкість, як і раніше, має велике значення, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж було здійснено вже в липні», — заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

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