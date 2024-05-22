Упродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд. Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Державної служби статистики.
22 травня 2024, 15:07
З яких країн в Україну імпортують найбільше авто
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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну завезли понад 17 тисяч авто. Також до трійки лідерів країн-експортерів увійшли США та Китай.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- Німеччина — 17 074 авто;
- США — 14 517;
- Китай — 9 173;
- Японія — 8 930;
- Корея — 4 444;
- Словаччина — 4 214;
- Франція — 4 076;
- Мексика — 3 950;
- Велика Британія — 3 690;
- Чехія — 3 668.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Засновник групи компанії «Прайм» Дмитро Льоушкін прогнозує, що його вартість на АЗС може зрости до 75−80 гривень за літр.
За його словами, уряд виконує рекомендацію ЄС щодо наближення законодавства України до європейського в частині акцизного податку. Вона стосується насамперед внутрішньоукраїнських податків та зборів.
«Її можна було б відтермінувати, однак вона виявилась дуже на часі, адже потрібно якось наповнювати бюджет і тому уряд, довго не вагаючись, прийняв рішення збільшити акциз на пальне», — зауважив Льоушкін.
Коли ця директива ЄС буде виконана, паливо в Україні коштуватиме, як у Європі, каже він.
«Ціна на бензин, дизель складатиме десь 1,6 — 1,8 долара. У нас ми вийдемо десь на 75−80 гривень за літр. За іншим законом також у липні цього року десь на 4 гривні зросте вартість автогазу й буде кожні пів року ще приблизно на гривню рости», — пояснив експерт.