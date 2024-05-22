З яких країн в Україну імпортують найбільше авто

Упродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд. Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Державної служби статистики.