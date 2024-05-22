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22 травня 2024, 14:10

Аналітики Standard Chartered оновили прогноз щодо ціни криптовалют до 2025 року

Аналітики британського банку Standard Chartered очікують на схвалення спотових ETF на базі Ethereum вже цього тижня. За оцінкою банку, у перший рік приплив капіталу до таких фондів становитиме $15−45 млрд.

Аналітики британського банку Standard Chartered очікують на схвалення спотових ETF на базі Ethereum вже цього тижня.

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В інтерв'ю виданню The Block керівник відділу досліджень валютного ринку та цифрових активів банку Standard Chartered Джефф Кендрік заявив, що він «на 80−90% упевнений» у тому, що біржові фонди на базі Ethereum будуть схвалені цього тижня.

«За нашими оцінками, після схвалення спотові ETF придбають для забезпечення акцій фондів від 2 млн до 9 млн монет Ethereum протягом перших 12 місяців після запуску (на $15−45 млрд)», — сказав Кендрік.

За такого сценарію і з урахуванням досвіду біткоїн-фондів попит з боку інвесторів ETF у таких масштабах вже цього року може призвести до зростання курсу ETH до $8000 при курсі біткоїна в $150 000.

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Нагадаємо

У банку вже кілька разів змінювали свої прогнози щодо термінів схвалення ETF на Ethereum та курсу другої криптовалюти.

Ще на початку року після успішного дебюту спотових біржових фондів на біткоїн у січні експерти банку припустили, що Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) схвалить спотові ETF на Ethereum у травні, після чого ціна другої капіталізації криптовалюти може досягти $4 тис.

Тоді в банку порахували, що SEC дотримуватиметься тієї ж стратегії, яку вона використала при схваленні спотових ETF на біткоїн, спочатку відхилити заявки, а потім, коли остаточний термін затвердження підійде до кінця, схвалити їх.

Пізніше, у квітні, експерти банку змінили свій прогноз та переглянули терміни схвалення біржових фондів на Ethereum. Ця зміна була пов'язана з відсутністю активності у діалозі між регуляторами та емітентами. Проте новина про те, що SEC просить біржі у прискореному режимі оновити форми реєстрації спотових ETF на Ethereum, знову змусила експертів переглянути прогноз.

Згідно з останнім прогнозом аналітиків, якщо динаміка ринку збережеться, то до кінця 2025 року біткоїн може коштувати $200 тис., Ethereum — $14 тис.

Джерело: Мінфін
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