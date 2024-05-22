США проти запровадження глобального податку на багатство мільярдерів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 травня 2024, 9:39

США проти запровадження глобального податку на багатство мільярдерів

США не підтримають переговори щодо введення глобального податку на багатство мільярдерів на зустрічі міністрів фінансів G7. Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен, повідомляє видання The Wall Street Journal.

США не підтримають переговори щодо введення глобального податку на багатство мільярдерів на зустрічі міністрів фінансів G7.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Бразилія, яка цього року очолює «Велику двадцятку», закликала групу країн розробити загальний підхід до оподаткування надбагатих людей, щоб змусити їх платити більше податків, а не йти від них, декларуючи прибуток в офшорах.

Поряд з міністрами фінансів Бразилії та Франції, чиновники з Іспанії, Німеччини та Південної Африки обговорювали план, згідно з яким мільярдери мають щороку сплачуватимуть податки у розмірі не менше 2% від їхнього загального статку.

Читайте: Міністр фінансів Бразилії пропонує запровадити глобальний податок на доходи для надбагатих

За задумом влади, це дозволить країнам отримувати більше податкових надходжень та скоротити нерівність у доходах, яка різко збільшилася за останнє десятиліття.

По суті, йдеться про «повторення» рішення про запровадження мінімального корпоративного податку, схваленого G20 у 2021 році, зазначає видання.

За даними WSJ, наприкінці цього тижня Єллен має зустрітися з міністрами фінансів країн «Великої сімки» для обговорення цієї теми і голова Мінфіну не має наміру підтримувати цю ідею.

«Це те, під чим ми не можемо підписатися», — сказала вона.

За словами Єллен, США «вірять у прогресивне оподаткування», проте підтримати запровадження «якогось загального глобального механізму оподаткування мільярдерів з перерозподілом доходів» влада країни не готова.

Більшість країн застосовують свої прибуткові податки залежно від місця проживання. США обкладають своїх громадян податком на їхні доходи у всьому світі, що вже ускладнює американцям можливість уникнути оподаткування, переказуючи активи та доходи за кордон, зазначає WSJ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами