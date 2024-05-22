США проти запровадження глобального податку на багатство мільярдерів

США не підтримають переговори щодо введення глобального податку на багатство мільярдерів на зустрічі міністрів фінансів G7. Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен, повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Що відомо

Бразилія, яка цього року очолює «Велику двадцятку», закликала групу країн розробити загальний підхід до оподаткування надбагатих людей, щоб змусити їх платити більше податків, а не йти від них, декларуючи прибуток в офшорах.

Поряд з міністрами фінансів Бразилії та Франції, чиновники з Іспанії, Німеччини та Південної Африки обговорювали план, згідно з яким мільярдери мають щороку сплачуватимуть податки у розмірі не менше 2% від їхнього загального статку.

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За задумом влади, це дозволить країнам отримувати більше податкових надходжень та скоротити нерівність у доходах, яка різко збільшилася за останнє десятиліття.

По суті, йдеться про «повторення» рішення про запровадження мінімального корпоративного податку, схваленого G20 у 2021 році, зазначає видання.

За даними WSJ, наприкінці цього тижня Єллен має зустрітися з міністрами фінансів країн «Великої сімки» для обговорення цієї теми і голова Мінфіну не має наміру підтримувати цю ідею.

«Це те, під чим ми не можемо підписатися», — сказала вона.

За словами Єллен, США «вірять у прогресивне оподаткування», проте підтримати запровадження «якогось загального глобального механізму оподаткування мільярдерів з перерозподілом доходів» влада країни не готова.

Більшість країн застосовують свої прибуткові податки залежно від місця проживання. США обкладають своїх громадян податком на їхні доходи у всьому світі, що вже ускладнює американцям можливість уникнути оподаткування, переказуючи активи та доходи за кордон, зазначає WSJ.