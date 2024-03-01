Міністр фінансів Бразилії пропонує запровадити глобальний податок на доходи для надбагатих

У четвер на зустрічі «Великої двадцятки» (G20) у Сан-Паулу міністр фінансів Бразилії Фернандо Хаддад сказав своїм колегам, що країни повинні запровадити глобальний податок на доходи для надбагатих, щоб боротися з нестримним ухиленням від сплати податків. Про це повідомляє Associated Press.

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Хаддад заявив, що ухилення від сплати податків можна вирішити шляхом міжнародної співпраці, щоб «ці декілька людей зробили свій внесок у наші суспільства та сталий розвиток планети».

Він додав, що Бразилія наполягає на прийнятті членами G20 декларації про міжнародне оподаткування, яка, як він сподівається, буде готова в липні. Але на прес-конференції в кінці зустрічі він визнав, що шлях буде далеко не легким.

«Про це буде багато дискусій, що є абсолютно природним, особливо тому, що не кожна країна ставиться однаково до цієї проблеми, яку Бразилія винесла на G20», — сказав міністр фінансів Бразилії.

Наразі Бразилія очолює 20 провідних багатих країн, що розвиваються, і президент Луїс Інасіо Лула да Сілва поставив питання, які хвилюють країни, що розвиваються, — такі як зменшення нерівності та реформа багатосторонніх інституцій — у центр порядку денного.

«Бразилія має зіграти певну роль, мати легітимність для вирішення питань, які потребують вирішення і які не завжди представлені в G20», — сказав Хаддад, вказуючи на екологічні, соціальні та фіскальні проблеми.

Згідно з дослідженням у 2023 році правозахисної групи Tax Justice Network, країни світу можуть втратити до $4,8 трлн податкових надходжень протягом наступного десятиліття через податкові гавані.

А раніше цього року звіт Податкової обсерваторії ЄС, на який посилається Хаддад, виявив, що мільярдери в усьому світі мають ефективні податкові ставки, еквівалентні від 0% до 0,5% їхнього капіталу.

Останніми роками такі скандали, як «Витік панамських документів» пролили світло на поширеність ухилення від сплати податків.

Тим часом за даними організації боротьби з бідністю Oxfam International, розрив між надбагатими та основною частиною світового населення збільшився після пандемії коронавірусу.

«Сьогодні податків на активи менше, ніж два-три десятиліття тому. Глобальний рух мав тенденцію до зниження оподаткування компаній і багатства», — заявив Андре Верета-Наум, професор соціології в Університеті Сан-Паулу.