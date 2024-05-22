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22 травня 2024, 8:52

Шмигаль дав доручення змінити систему відключень споживачів від електроенергії

Міненерго та Укренерго отримали доручення про термінову розробку та затвердження окремої постанови уряду, якою необхідно врегулювати питання планових відключень споживачів, що виникли як наслідок масованих ракетно-дронових атак росією, енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Міненерго та Укренерго отримали доручення про термінову розробку та затвердження окремої постанови уряду, якою необхідно врегулювати питання планових відключень споживачів, що виникли як наслідок масованих ракетно-дронових атак росією, енергетичної інфраструктури.
Фото:@Denys_Smyhal

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«Ситуація в енергетиці важка. Через значний дефіцит продовжуємо рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому Укренерго змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян.

Зараз надзвичайно важлива свідома позиція кожного споживача. Вдячний всім, хто заощаджує електроенергію, аби світло перемогло темряву", — написав Шмигаль.

Що пропонує Шмигаль

Графіки обмежень споживачів як побутових, так і промислових, мають бути «раціональними, справедливими та рівномірними».

Критерії таких відключень також мають включати визначення конкретних параметрів об'єктів, що підлягають вимкненням.

«Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об'єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих», — зазначив глава Уряду.

Нагадаємо

Раніше Укренерго опублікувало роз'яснення про те, як працює схема погодинних відключень і уточнило, що не визначає час, коли запроваджуються у конкретному регіоні чи місті, відключення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
zzzachary
zzzachary
22 травня 2024, 9:52
#
Краще б доручив змінити систему управління Україною та замінити Кабмін Раду та Президента!
+
+15
innapcholko
innapcholko
22 травня 2024, 10:06
#
Видно придеться делать апгрейд домашней солнечной электростанции до полной автономии…
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