Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 23 копійки

Національний банк України встановив на 21 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,665 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 23 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 21 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,08 грн. Європейська валюта подорожчала на 23 копійки.

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