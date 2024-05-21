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21 травня 2024, 19:03

В системі «Прозорро.Продажі» відбулися перші онлайн-аукціони з продажу санкційного майна

Сьогодні, 21 травня, в державній електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» відбулися перші онлайн-аукціони з продажу конфіскованих квартир колаборантів, оголошені Фондом держмайна (ФДМУ). Про це повідомляє пресслужба «Прозорро.Продажі».

Сьогодні, 21 травня, в державній електронній торговій системі «Прозорро.
Фото: «Прозорро.Продажі»

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«Торги з реалізації майна одного з російських олігархів та колаборанта відбулися вперше в системі «Прозорро.Продажі», яка дозволяє у прозорий та відкритий спосіб продавати всі активи, повʼязані з країною-агресором. Це повторні торги з продажу квартир, на яких вартість об'єктів є вдвічі зниженою.

Попри це, загалом 11 учасників прийшли змагатися за санкційне майно. Конкуренція учасників на торгах дозволила підвищити стартову ціну, і після укладання угод за результатами онлайн-аукціонів до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійде понад 6,9 млн гривень", — прокоментував Сергій Бут, СЕО «Прозорро.Продажі».

Вартість квартири, що належала Михайлу Шелкову, стартувала на торгах з майже 3,8 млн грн. За неї змагалося два учасники, найвищою стала ставка понад 4 млн грн. Чотирикімнатне житло площею 175.5 м кв. знаходиться у будинку із закритою територією у Приморському районі Одеси.

Квартиру Володимира Сальдо ФДМУ виставив на торги зі стартовою ціною майже 1,9 млн грн. В результаті конкуренції з 9 учасників її фінальна вартість склала понад 2,9 млн грн. Нерухомість площею майже 130 м кв. знаходиться неподалік пляжу Аркадія в Одесі.

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Переможці аукціонів мають 20 робочих днів на сплату вартості лотів після дня завершення аукціону. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«У Фонді держмайна України сьогодні в опрацюванні 753 одиниці санкційного майна. Це квартири та будинки, підприємства та заводи, нежитлові приміщення, автомобілі і навіть паркомісця», — зазначив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Джерело: Мінфін
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