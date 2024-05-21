Рішення про «посильний тариф» на електрику для населення ще немає — Міненерго

Що відомо

«Здійснюються розрахунки щодо умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються, перш за все, на тому, що для населення це мають бути посильні тарифи», — сказав Колісник.

Він зазначив, що незначне підвищення тарифів на світло для населення минулого року дозволило енергетикам відновити 3 ГВт потужності електростанцій.

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«Остаточного рішення щодо конкретної ціни немає», — уточнив заступник міністра.

За його словами, міністерство також активно працює над залученням фінансування від міжнародних партнерів для проведення ремонтів на генерації.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 20 травня.