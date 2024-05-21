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21 травня 2024, 17:10

Рішення про «посильний тариф» на електрику для населення ще немає — Міненерго

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Міністерство енергетики зараз продовжує розрахунки щодо тарифів на електроенергію для населення, остаточного рішення ще немає.
Міністерство енергетики зараз продовжує розрахунки щодо тарифів на електроенергію для населення, остаточного рішення ще немає. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

Що відомо

«Здійснюються розрахунки щодо умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються, перш за все, на тому, що для населення це мають бути посильні тарифи», — сказав Колісник.

Він зазначив, що незначне підвищення тарифів на світло для населення минулого року дозволило енергетикам відновити 3 ГВт потужності електростанцій.

Читайте: Бізнес з 1 червня отримає нові граничні ціни на електроенергію

«Остаточного рішення щодо конкретної ціни немає», — уточнив заступник міністра.

За його словами, міністерство також активно працює над залученням фінансування від міжнародних партнерів для проведення ремонтів на генерації.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 20 травня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
21 травня 2024, 17:32
#
Посыльны — в смысле послать население куда подальше?
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