Нещодавно штучний інтелект зробив прогноз щодо вартості біткоїна до 31 травня. Біткоїн, провідна криптовалюта у світі, зазнавала значних коливань на ринку, що змушує інвесторів уважно стежити за її курсом. Згідно з останніми даними, передбачається, що до кінця місяця біткоїн може досягти певної ціни, що впливає на стратегії трейдерів та інвесторів. Цей прогноз допомагає учасникам ринку готуватися до можливих змін і будувати свої дії, виходячи з майбутніх тенденцій у ціноутворенні найпопулярнішої криптовалюти.

У цій статті ми розглянемо прогноз Біткоїна на кінець місяця від штучного інтелекту, а також рекомендації експертів щодо стратегій в умовах поточної нестабільності цін.

Експерти назвали найважливіший рубіж для ціни Біткоїна

ШІ прогнозує ціну BTC на рівні 63 000 доларів США на кінець травня. Зараз головна криптовалюта ринку піднялася вище $67 000, показавши зростання більш ніж на 7% за тиждень. Виходить, що в травні ринок може очікувати черговий відкат?

Однак оптимістично налаштовані експерти вважають, що вирішальним рубежем для ціни біткоїна є підтримка на рівні $70 000. Це ключовий бар'єр, який визначить, чи продовжить криптовалюта своє зростання або зіткнеться з новим спадом. Падіння нижче цієї позначки, за словами фінансових аналітиків, може спровокувати масовий продаж і збільшити тиск на ціну. Важливим є навчання самостійного аналізу ринку, що є необхідною умовою для успішної торгівлі.

Експерти рекомендують освітній ресурс 99Bitcoins, який є одним з найпопулярніших сайтів, що пропонують навчання і детальне розуміння ринкових механізмів для новачків. 99Bitcoins з'явився як простий домен BitcoinWithPaypal.com, який фокусувався на поясненнях, як купити біткоїни за допомогою PayPal. Після зауваження юридичного відділу PayPal щодо використання імені бренду сайт було перейменовано на 99Bitcoins, і він перетворився на повноцінну платформу для вивчення ринку криптовалют і криптотрейдингу.

У 2024 році розробники вирішили перетворити платформу на повноцінну блокчейн-екосистему і розробили механізм «Learn-to-Earn», який дає змогу заробляти на навчанні трейдингу. Для винагород було створено власний токен платформи 99BTC, який зараз проходить етап попереднього продажу. Інвестори вклали в проект уже майже $1,5 млн, а купити один токен можна за $0,00105. З урахуванням того, що в ком'юніті проєкту вже понад 700 000 осіб, у нової корисної монети є всі шанси на зростання після біржових лістингів і остаточного запуску платформи.

На додачу до освітніх можливостей, 99Bitcoins нещодавно оголосив про великий AirDrop, у рамках якого $99,999 у біткоїнах будуть розподілені між 99 членами спільноти, які приєднаються на ранніх етапах до ініціативи «Learn-to-Earn». Загальний оборот монет становить 99,000,000,000,000,000,000,000, що надає значний потенціал для зростання вартості криптовалюти в майбутньому.

Перейти на сайт 99Bstcoins.

Висновок

Новий прогноз штучного інтелекту відкриває можливості для майбутньої торгівлі біткоїном, наголошуючи на необхідності уважного спостереження за ринком і самостійного аналізу. Зростання і падіння, які ми спостерігали останнім часом, підкреслюють високу волатильність криптовалюти і відкривають можливості для інвесторів, які готові глибше зануритися в деталі ринку. Важливо розуміти, що успішна торгівля залежить не тільки від знань про поточні тренди, а й від здатності адаптуватися до швидко мінливих умов ринку, що вимагає постійного навчання і вдосконалення торгових навичок.