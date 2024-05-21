У квітні кредитори банків в управлінні Фонду отримали понад 260 млн грн

Протягом квітня 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків у ліквідації склала більше 260,3 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

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З цих коштів близько 93,91 млн грн — погашення вимог Нацбанку як забезпеченого кредитора та 81,4 млн грн — задоволення вимог Фонду гарантування вкладів, що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

При цьому понад 137,8 млн грн отримали кредитори 7-ї черги (юрособи-клієнти банку). Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

«Майже 138 млн грн, які отримав бізнес у квітні, фактично повертаються в економіку країни. Задоволення вимог юросіб-клієнтів банку надає додаткові можливості бізнесу розвивати й планувати свою діяльність», — пояснює заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Нагадаємо

Від початку поточного року банки, ліквідацію яких здійснював Фонд, задовольнили вимоги кредиторів на 1 148 млн грн.

У цілому за час діяльності Фонду ця сума становить 69 927,6 млн грн, з яких понад 18 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, у т. ч. 16 691,6 млн грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).