«Укренерго» скасовує обмеження світла з 11:00 до 17:00 у всіх областях. Про це йдеться в повідомленні компанії.
21 травня 2024, 11:42
Укренерго скасувало обмеження світла з 11:00 до 17:00 по Україні
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
З чим пов'язане рішення
«Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах. Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно — дефіцит в енергосистемі зменшився», — йдеться в повідомленні.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 26 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі