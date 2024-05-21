В Україні впав попит на дизельні авто

У квітні 2024 року автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами. Це майже на 10% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

З них: 1,4 тис. од. нових (+10%) та 4,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%).

Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023 року. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

Нові авто

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster — 372 одиниці;

BMW X3 — 128;

Toyota Land Cruiser Prado — 125;

Volkswagen Touareg — 111;

BMW X4 — 71.

Читайте також: Бензинові бестселери квітня. Які авто купують українці

Вживані авто

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: