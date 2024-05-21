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21 травня 2024, 13:16

В Україні впав попит на дизельні авто

У квітні 2024 року автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами. Це майже на 10% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

У квітні 2024 року автопарк України поповнили 6,2 тис.
Фото: renault.com

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З них: 1,4 тис. од. нових (+10%) та 4,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%).

Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023 року. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

Нові авто

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  • Renault Duster — 372 одиниці;
  • BMW X3 — 128;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 125;
  • Volkswagen Touareg — 111;
  • BMW X4 — 71.

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Вживані авто

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  • Renault Megane — 485 одиниць;
  • Skoda Octavia — 343;
  • Volkswagen Passat — 324;
  • NissanISSAN Qashqai — 297;
  • Volkswagen Golf — 169.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
21 травня 2024, 13:30
#
Я б купив дизель, але за старою традицією дилер вирішив за мене що дизель мені не треба.
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