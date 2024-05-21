У квітні 2024 року автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами. Це майже на 10% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
21 травня 2024, 13:16
В Україні впав попит на дизельні авто
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З них: 1,4 тис. од. нових (+10%) та 4,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%).
Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023 року. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 24%, але це на 12 відсоткових пунктів менше, ніж торік.
Нові авто
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- Renault Duster — 372 одиниці;
- BMW X3 — 128;
- Toyota Land Cruiser Prado — 125;
- Volkswagen Touareg — 111;
- BMW X4 — 71.
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Вживані авто
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane — 485 одиниць;
- Skoda Octavia — 343;
- Volkswagen Passat — 324;
- NissanISSAN Qashqai — 297;
- Volkswagen Golf — 169.
Джерело: Мінфін
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