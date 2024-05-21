Ціна біткоїна перевищила $71 000, Ethereum протестував $3 700: що нового на крипторинку

Курс першої криптовалюти з вчорашнього вечора почав стрімко йти вгору. Сьогодні, 21 травня, вранці біткоїн в моменті досяг $71 785, проте згодом актив відкотився назад. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $71 200. За добу актив зріс на 7,26%, за тиждень — на 14,87%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання.

Ethereum протестував $3 700 напередодні рішення SEC щодо спотових ETF

Вранці 21 травня курс Ethereum протестував рівень у $3 700. Ціна активу зросла на тлі позитивних очікувань навколо рішення Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо спотових ETF на базі Ethereum.

На момент написання новини Ethereum торгується на рівні $3 670. За добу актив зріс на 19,46%, а за тиждень — на 25,77%.

Нагадаємо, 23 травня 2024 року SEC має ухвалити рішення щодо спотових Ethereum-ETF.

Команда Notcoin роздасть $10 млн через проблеми з лістингом токена і Telegram Wallet

Команда Notcoin анонсувала нарахування додаткових токенів для користувачів, які поставали перед труднощами під час переказу монет NOT у Telegram Wallet. Загальний обсяг компенсації становить $10 млн. Про це повідомляє Incrypted.

Як заявили представники проєкту, під час лістингу Notcoin (NOT) на криптобіржах багато хто зіткнувся зі збоями в роботі Telegram Wallet. Вони доповнили проблеми, які наздогнали спільноту в процесі нарахування токенів на платформах Binance і Bybit.

Представники Notcoin підтвердили, що користувачам нарахують додаткові 10% NOT від суми, яку вони спочатку перевели в Wallet.

Крім цього, про виплату $26 млн також заявили розробники Bybit. Цей крок торкнеться клієнтів біржі, які отримали токени із затримкою або зіткнулися з недоступністю платформи.

Команда Notcoin врахувала і проблеми користувачів на P2P-ринку, які виникли 16 і 17 травня. Розробники повернуть комісію за операції та встановлять нульовий збір на проведення транзакцій у період з 20 по 22 травня 2024 року включно.

До того ж представники Wallet заявили про продовження акції, пов’язаної зі стейблкоїном USDT. Проєкт також нарахує 250% річних на USDT на бонусному рахунку в період з 15 по 21 травня 2024 року.

Окремо розробники відзначили додаткове нарахування 10 NOT за кожен Toncoin на бонусному рахунку в період з 15 по 21 травня.

Збанкрутіла криптобіржа Genesis поверне клієнтам активи на $3 мільярди

Криптобіржа Genesis отримала схвалення суду на розподіл $3 млрд у фіатних грошах і криптовалютах серед своїх кредиторів. Про це повідомляє CoinDesk.

Це складе приблизно 77% від загального обсягу зобов’язань компанії. Материнська компанія — Digital Currency Group (DCG) — не включена до списку претендентів на виплату відшкодування.

Genesis Global Holdco з «дочками» подала заяву про банкрутство за Главою 11 Кодексу США в січні 2023 року. Холдинг зазнав значних збитків унаслідок крахів Three Arrows Capital і FTX. Заборгованість перед 50 найбільшими кредиторами перевищувала $3,5 млрд.

Спочатку ринок претензій щодо банкрутств Xclaim оцінював можливе відшкодування коштів компанією в 35% їхньої вартості.

На момент написання новини для сум понад $10 млн у біткоїні та Ethereum показник становить 97−110%, а у фіаті та стейблкоїнах — 89−91%.