«Газпром» відмовиться від дивідендів на тлі перших за 25 років збитків

Уряд доручив профільним міністерствам — Мінфіну, Міненерго та Росмайну — під час підготовки проєктів директив для участі в раді директорів «Газпрому» не передбачати виплату дивідендів компанією за 2023 рік.

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Що відомо

Держава є основним акціонером «Газпрому» з часткою 50,23%. За підсумками 2023 року компанія вперше за 25 років прозвітувала про збиток — він склав 629 млрд руб. проти прибутку роком раніше.

Виторг «Газпрому» минулого року скоротився на 27% порівняно з показником 2022 року і склав 8,542 трлн руб.



Раніше «Газпром» повідомив, що 23 травня рада директорів проведе засідання, на якому, зокрема, розглядатиметься питання рекомендації дивідендів.



За першу половину 2022 року компанія заплатила акціонерам загалом 1,208 трлн руб., або 51,03 руб. на акцію Це були рекордні дивідендні виплати історії російського ринку акцій.