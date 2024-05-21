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21 травня 2024, 12:33

«Газпром» відмовиться від дивідендів на тлі перших за 25 років збитків

Уряд доручив профільним міністерствам — Мінфіну, Міненерго та Росмайну — під час підготовки проєктів директив для участі в раді директорів «Газпрому» не передбачати виплату дивідендів компанією за 2023 рік.

Уряд доручив профільним міністерствам — Мінфіну, Міненерго та Росмайну — під час підготовки проектів директив для участі в раді директорів «Газпрому» не передбачати виплату дивідендів компанією за 2023 рік.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Держава є основним акціонером «Газпрому» з часткою 50,23%. За підсумками 2023 року компанія вперше за 25 років прозвітувала про збиток — він склав 629 млрд руб. проти прибутку роком раніше.

Виторг «Газпрому» минулого року скоротився на 27% порівняно з показником 2022 року і склав 8,542 трлн руб.

Раніше «Газпром» повідомив, що 23 травня рада директорів проведе засідання, на якому, зокрема, розглядатиметься питання рекомендації дивідендів.

За першу половину 2022 року компанія заплатила акціонерам загалом 1,208 трлн руб., або 51,03 руб. на акцію Це були рекордні дивідендні виплати історії російського ринку акцій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
zevs1
zevs1
21 травня 2024, 12:44
#
Газпром следующие минимум 10лет будет получать убыток, так как потерял свой самый жирный кусок рынок ЕС.
Проблема в том что ЕС не рассматривает Газпром в роли будущего поставщика, а это для компании приговор.
+
0
vt313
vt313
21 травня 2024, 15:16
#
Подымут тарифы внутри страны.
+
0
bonv
bonv
21 травня 2024, 12:51
#
Збитки це добре…
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