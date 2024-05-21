Китай у квітні скоротив імпорт російської нафти на 11,5%

Китай у квітні скоротив середньодобове ввезення нафти з Росії до 2,25 млн б/д, що на 11,5% менше, ніж у березні, коли постачання були на близьких до рекордних рівнів.

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Скорочення імпорту

Усього за квітень росія поставила до Китаю 9,26 млн тонн нафти проти 10,81 млн тонн у березні. Витрати Пекіна на російську нафту склали майже $5,7 млрд проти $6,35 млрд у березні.

Середньодобовий експорт російської нафти до КНР у квітні становив 309 тисяч тонн проти 349 тисяч тонн місяцем раніше, з коефіцієнтом барелізації в 7,3 — 2,25 млн б/д порівняно з 2,55 млн б/д у березні.

Таким чином, середньодобовий обсяг постачання з росії до КНР у березні знизився на 11,5% до попереднього місяця, коли постачання перебували на близьких до рекордних значень.

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Другий найбільший експортер нафти до Китаю — Саудівська Аравія — минулого місяця, навпаки, трохи збільшив постачання: з 1,48 млн б/д у березні до 1,54 млн б/д у квітні. Загальний обсяг нафти, що надійшов з королівства до Піднебесної, склав 6,34 млн тонн, а витрати Китаю на неї оцінюються трохи більше $4 млрд.

Загалом Китай імпортував у квітні 42,41 млн тонн, або 10,88 млн б/д проти 49,95 млн тонн, або 11,55 млн б/д у березні.