Китай закупить рекордну кількість російської нафти у березні

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Зростання споживання російської нафти в Китаї викликане посиленням західних санкцій, які зменшують знижки на російську нафту.

Агентство Kpler робить прогноз постачання до Китаю 1,7 млн барелів нафти на день. Йдеться про марку «Сокіл», яку зазвичай купувала Індія. Її поставки в Китай можуть потроїтися в порівнянні з лютим і досягнуть історичного максимуму 379 000 барелів на день.

Збільшення поставок нафти свідчать про глибше торгове партнерство між Пекіном і москвою, яке міністр закордонних справ КНР Ван І нещодавно назвав «новою парадигмою відносин між великими країнами», проте при цьому означає також зменшення стимулів у індійських покупців набувати російської нафти на тлі посилення західних санкцій.