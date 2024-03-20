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20 березня 2024, 13:10

Китай закупить рекордну кількість російської нафти у березні

Березень стане рекордним місяцем із погляду споживання Китаєм російської нафти, пише Business Insider з посиланням на дані Kpler.

Березень стане рекордним місяцем із погляду споживання Китаєм російської нафти, пише Business Insider з посиланням на дані Kpler.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗростання споживання російської нафти в Китаї викликане посиленням західних санкцій, які зменшують знижки на російську нафту.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Зростання споживання російської нафти в Китаї викликане посиленням західних санкцій, які зменшують знижки на російську нафту.

Агентство Kpler робить прогноз постачання до Китаю 1,7 млн барелів нафти на день. Йдеться про марку «Сокіл», яку зазвичай купувала Індія. Її поставки в Китай можуть потроїтися в порівнянні з лютим і досягнуть історичного максимуму 379 000 барелів на день.

Збільшення поставок нафти свідчать про глибше торгове партнерство між Пекіном і москвою, яке міністр закордонних справ КНР Ван І нещодавно назвав «новою парадигмою відносин між великими країнами», проте при цьому означає також зменшення стимулів у індійських покупців набувати російської нафти на тлі посилення західних санкцій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+15
Kolya12377
Kolya12377
20 березня 2024, 13:14
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Пусть скажется им кровавая нефть проклятием.
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+3
kegex
kegex
20 березня 2024, 15:12
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Любая страна прежде всего должна думать про свои национальные интересы. Покупать нефть с хорошей скидкой, разве это ли не счастье для них?

Кроме того, рынок так работает, что ее в любом случае кто то купит, иначе цены улетят в космос от дефицита
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0
preyvanamor
preyvanamor
20 березня 2024, 15:45
#
Я чув, що в москалів там якраз трохи проблеми з переробкою жижи зараз, то якраз китайози їм поможуть позбутись залишків…
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